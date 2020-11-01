فرصة للتسجيل.. في ملخص لمسات النني أمام مانشستر يونايتد (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

شارك محمد النني لاعب آرسنال الإنجليزي، في فوز فريقه على مانشستر يونايتد بنتيجة 1-0 في المباراة التي أقيمت اليوم الأحد ضمن الجولة السابعة من الدوري الانجليزي "بريميرليج" على ستاد أولد ترافورد.

وتواجد محمد النني متوسط ميدان آرسنال في تشكيل الفريق وخاض المباراة بالكامل.

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وحرم محمد النني فريق مانشستر يونايتد في الدقيقة 48 بعدما تدخل مع المدافع ماجوير الذي ارتقى وسدد الكرة برأسه لكنها خرجت بعيدة عن مرمى آرسنال

وشهد الدقيقة 56 فرصة خطيرة للنني، حيث حاول استخدام سلاح التصويب لتسجيل هدف، لكن الكرة علت العارضة.

ورفع آرسنال رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثامن بجدول الترتيب متساويًا مع تشيلسي الخامس، متأخرًا بأربعة نقاط عن ليفربول متصدر جدول الترتيب، بينما بقى مانشستر يونايتد في المركز الـ15 برصيد 7 نقاط.