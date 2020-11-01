النني: واجهنا يونايتد بهدف الفوز.. ولا أخشى أي منافس وأثق في قدراتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح محمد النني لاعب وسط آرسنال الانجليزي بأن فريقه واجه مانشستر يونايتد بهدف الفوز، قائلًا أنه يثق في قدراته ولا يخشى أي منافس.

وقال النني في تصريحاته لقناة "بي إن سبورتس" عقب الفوز على مانشستر يونايتد: "سعداء للغاية بمباراة اليوم، لم نفز في أولد ترافورد منذ 2006، وخسرنا أخر مباراتين، وسعيد للغاية بالأداء أكثر من أي شيء."

وتابع: "أرتيتا منحنا تعليمات قبل المباراة كيف التعامل مع المساحات، لأننا نعرف مدى قوتهم خاصة على ملعبهم وفوزهم خارج الأرض على باريس سان جيرمان."

Advertisements

وأضاف: "أتينا من أجل الفوز لكن بالطريقة التي درسناها بشكل جيد قبل المباراة من خلال التعرف على أسلوبهم ومشاهدة المباريات التي لعبوها من قبل."

واختتم قائلًا: "أشكر الله على الثبات، أنا لا أخشى من أي منافس وأثق في قدراتي تمامًا أمام أي فريق نواجهه."

ولعب محمد النني آساسيًا أمام مانشستر يونايتد وأدى بشكل طيب، ليساعد الفريق على الفوز بهدف نظيف، ويواصل البداية الطيبة للموسم.