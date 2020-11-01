الأهلي يوافق على انتقال كريم يحيى إلى الاتحاد مع أحقية استعادته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

أعلن النادي الأهلي، مساء اليوم الأحد، موافقته على انتقال عمار حمدي، لاعب الفريق، ‏إلى نادي الاتحاد السكندري لمدة عامين على سبيل الإعارة، ويحق للنادي الأهلي استعادته بعد ‏السنة الأولى.

وفي سياق متصل، أعلن نادي الاتحاد السكندري ضم عمار حمدي لاعب النادي الأهلي، لمدة موسمين.

وذكر الاتحاد في بيان عبر موقعه الرسمي، أن محمد مصيلحى رئيس الاتحاد، أنهى إجراءات ضم الموهوب عمار حمدي بعد إنهاء المفاوضات مع محمود الخطيب رئيس الأهلي، وأمير توفيق رئيس لجنة التعاقدات بالنادي الأحمر، وبمشاركة إبراهيم حسن مدير الكرة بزعيم الثغر ووكيل اللاعب.

ومن جهة أخرى، أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي عن بيع كريم يحيى، لاعب الفريق، إلى نادي ‏الاتحاد السكندري بشكل نهائي، مع أحقية الأهلي في استعادته بعد السنة الأولى.‏

ولعب عمار الموسم الماضي معارا لنادي طلائع الجيش، حيث شارك في 14 مباراة بالدوري، صنع خلالهم هدفا وحيدا، ومباراتين بكأس مصر.