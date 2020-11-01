الإسماعيلي يحسم صفقة نجم أسوان

اقترب مسؤولي مجلس إدارة نادي الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان خلال أيام من ضم فادي فريد مهاجم الفريق الأول لكرة القدمبنادي أسوان.
وأكد مصدر داخل الاسماعيلي في تصريحات خاصة ل الوفد أن الدراويش أن النادي حصلبالفعل على توقيع فادي فريد ومن المنتظر الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي.
واعلن الدراويش حتي الآن عن ثلاثة صفقات لدعم صفوف الفريق وهم احمد مصطفي واري بابل ورضوان الشريفي
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