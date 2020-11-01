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ضربة قوية للرجاء المغربي قبل مواجهة الزمالك بعد تأكد غياب الزنيتي

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ضربة موجعة تلقاها فريق الرجاء البيضاوي المغربي، قبل أيام قليلة من مواجهة الزمالك في مباراة اياب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا، بعد التأكد من غياب انس الزنيتي حارس مرمي الفريق.

ويأتي غياب حارس مرمي الرجاء عن المباراة المصيرية، بعد

أن جاءت عينته الأخيرة ايجابية، ليتأكد عدم تعافيه بشكل كامل من اصابته بفيروس ".

وكان الزنيتي قد لعب دوراً رئيسياً في تأهل الرجاء الي نصف نهائي البطولة عقب تصديه لركلة

جزاء أمام مازيمبي الكونغولي في مباراة ربع النهائي ليمنح فريقه بطاقة التأهل لمواجهة الزمالك.

وكان الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" قد حدد يوم الأربعاء المقبل الموافق 4 نوفمبر موعداً لمباراة الزمالك والرجاء في اياب نصف نهائي دوري الأبطال، علي أن تلعب المباراة النهائية يوم 27 نوفمبر الجاري بملعب استاد برج العرب.


 

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