الإسماعيلي يحصل علي توقيع عامر عامر

حصل مسؤولي مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان علي توقيع عامر عامر حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي. الإنتاج الحربي. وأكد مصدر داخل الإسماعيلي في تصريحات خاصة ل الوفد أن الإسماعيلي حصل علي توقيع اللاعب خلال الساعات الماضية ولكن متبقي فقط الإعلان عن الصفقة رسمياً. توقيع اللاعب خلال الساعات الماضية ولكن متبقي فقط الإعلان عن الصفقة رسمياً. واعلن الدراويش حتي الآن عن ثلاثة صفقات لدعم صفوف الفريق وهم احمد مصطفي واري بابل ورضوان الشريفي.

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