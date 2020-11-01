ارتيتا يشيد بمحمد النني بعد مباراة أرسنال ومانشستر يونايتد

أشاد ميكيل ارتيتا مدرب ارسنال بالمحترف المصري محمد النني بعد ادائه في مباراة مانشستر يونايتد. ونجح ارسنال في تحقيق الفوز امام مانشستر يونايتد بهدف، وشارك محمد النني في المباراة بصفة اساسية. وقال ارتيتا خلال تصريحات عقب المباراة، " محمد النني قدم مباراة رائعة للغاية، ونجح في بث الشعور الايجابي لزملائه في المباراة". Advertisements وأضاف " نجحنا في تحقيق نقاط المباراة بفضل الشخصية والشجاعة والطاقة، وانا سعيد بأداء اللاعبين في المباراة". الشخصية والشجاعة والطاقة، وانا سعيد بأداء اللاعبين في المباراة". وكان محمد النني أشاد بمدربه بعد المباراة، " ارتيتا لديه قدرة كبيرة على قراءة طريقة لعب الخصوم، وبناءاً عليه اعطى لنا تعليمات للسيطرة على أسلوب مانشستر يونايتد ونجحنا في ذلك".

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