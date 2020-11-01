صدمة جديدة لـ برشلونة بسبب نيمار

تلقي نادي برشلونة الإسباني الذي يعيش حالة من عدم الإستقرار علي المستويين الإداري والفني بالوقت الحالي صدمة جديدة خلال الساعات الماضية.

وكشفت صحيفة "أس" الإسبانية أن النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، قد تراجع عن فكرة العودة لصفوف الفريق الكتالوني بنهاية الموسم الجاري.

وأكدت الصحيفة أن الوضع الإقتصادي غير المستقر لبشرلونة في الوقت الحالي هو سبب تراجع نيمار عن فكرة العودة لصفوف الفريق، علي الرغم من المحاولات المكثفة التي أجراها معه مسئولو البلوجرانا خلال العامين الماضيين.

وأضاف "أس" أن نيمار أصح أكثر انفتاحاً علي فكرة تمديد عقده

مع باريس سان جيرمان، وهو يرغب في إستكمال مشواره مع البي اس جي ن أجل تحقيق حلم الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولي في تاريخ النادي.

ويسعي نيمار من خلال تمديد عقده مع النادي الباريسي لضمان الحفاظ علي قيمة راتبه الحالي والتي تصل الي 30 مليون يورو سنوياً، وهو الراتب الذي لن يحصل عليه حال انضمامه الي برشلونة.