توتنهام يتقدم على برايتون في الشوط الأول

أنهى نادي توتنهام الشوط الاول من مباراته امام برايتون بهدف نظيف في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الانجليزي.

سجل هاري كين هدف التقدم لتوتنهام في الدقيقة 13 من عمر المباراة من ركلة جزاء.

وبدأ المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو بتشكيلة

مكونة من :

في حراسة: هوجو لوريس

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في الدفاع: مات ديهورتي، توبي ألديرفيرلد، سيرجيو ريجليون

في الوسط: موسى سيسوكو، أوبيرج ، ندومبيلي

في الهجوم: إيرك لاميلا، هاري كين، سون هيون مين