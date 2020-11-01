أنهى نادي توتنهام الشوط الاول من مباراته امام برايتون بهدف نظيف في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الانجليزي.
سجل هاري كين هدف التقدم لتوتنهام في الدقيقة 13 من عمر المباراة من ركلة جزاء.
وبدأ المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو بتشكيلةمكونة من :
في حراسة: هوجو لوريس
في الدفاع: مات ديهورتي، توبي ألديرفيرلد، سيرجيو ريجليون
في الوسط: موسى سيسوكو، أوبيرج ، ندومبيلي
في الهجوم: إيرك لاميلا، هاري كين، سون هيون مين
كانت هذه تفاصيل خبر توتنهام يتقدم على برايتون في الشوط الأول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.