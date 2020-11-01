اخبار الرياضه

توتنهام يتقدم على برايتون في الشوط الأول

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أنهى نادي توتنهام الشوط الاول من مباراته امام برايتون بهدف نظيف في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الانجليزي.

سجل هاري كين هدف التقدم لتوتنهام في الدقيقة 13 من عمر المباراة من ركلة جزاء.

وبدأ المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو بتشكيلة

مكونة من :

في حراسة: هوجو لوريس 

Advertisements

في الدفاع: مات ديهورتي، توبي ألديرفيرلد، سيرجيو ريجليون

في الوسط: موسى سيسوكو، أوبيرج ، ندومبيلي

في الهجوم: إيرك لاميلا، هاري كين، سون هيون مين

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر توتنهام يتقدم على برايتون في الشوط الأول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا