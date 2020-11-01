محمد النني يستعيد بريقه في موقعة آرسنال ومانشستر يونايتد

خطف محمد النني نجم وسط فريق آرسنال الانجليزي ولاعب المنتخب الوطني الأضواء خلال مشاركته في مباراة قمة الجولة السابعة للدوري الانجليزي الممتاز والتي جمعت مانشستر يونايتد وآرسنال.

شراكة ناجحة

وشارك النني في التشكيل الآساسي للجانرز بعد تألقه في مباراة الفريق الأخيرة ببطولة الدوري الأوروبي، حيث اعتمد عليه الإسباني ميكيل ارتيتا

ليكون شريكاً للدولي الغاني توماس بارتي في لقاء اليوم.

وسعي ارتيتا لمنح تشكيلته المزيد من الصلابة الدفاعية بتواجد بارتي والنني سوياً كلاعبي ارتكاز، وهي الفكرة التي اثبتت نجاحها بفضل التألق الكبير لمحمد النني.

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سيطرة النني

ولعب النجم المصري دوراً محورياً

في فوز المدفعجية في اللقاء بهدف دون رد سجله اوباميانج، بعد أن سيطر بشكل واضح علي الصراعات الهوائية أمام لاعبي اليونايتد.

واكتمل نجاح النني بعدم فقدان الاستحواذ والسيطرة علي الكرة طوال دقائق المباراة التي لعبها بالكامل، كما بلغت نسبة تمريراته الصحيحة 89%.

ودفع التألق الواضح للنجم المصري الحساب الرسمي لنادي آرسنال علي موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" لترشيحه للحصول علي جائزة أفضل لاعب في المباراة.