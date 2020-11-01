محمد النني يشيد بمدرب أرسنال بعد الفوز على مانشستر يونايتد

تحدث محمد النني لاعب نادي ارسنال عن انتصار فريقه على نظيره مانشستر يونايتد، بهدف نظيف في الدوري الانجليزي. وقال النني خلال تصريحات عقب المباراة، " سعيد بتحقيق الفوز على مانشستر يونايتد في ملعبه اولدترافورد، وعلى ما قدمه في المباراة". يونايتد في ملعبه اولدترافورد، وعلى ما قدمه في المباراة". كما أشاد النني بمدرب أرسنال ميكيل ارتيتا، " المدرب الإسباني جيد للغاية في دراسة الخصوم، ومنحنا تعليمات بكيفية اغلاق المساحات واللعب امام مانشستر يونايتد الذي يؤدي بشكل جيد في الفترة الاخيرة". دراسة الخصوم، ومنحنا تعليمات بكيفية اغلاق المساحات واللعب امام مانشستر يونايتد الذي يؤدي بشكل جيد في الفترة الاخيرة". وأضاف " لا أخشى أي منافس ولدي ثقة فيما أقدمه وأثق في قدارتي جدا، وأشكر الله على أدائي اليوم في المباراة".

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