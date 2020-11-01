مدرب مانشستر يونايتد: ارتكبنا العديد من الأخطاء أمام آرسنال

أعرب النرويجي اولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الانجليي عند استياءه من المستوي الذي ظهر به فريقه في مواجهة آرسنال مساء اليوم ضمن منافسات الدوري الانجليزي الممتاز.

وقال سولشاير في تصريحات عقب نهاية المباراة: "

ارتكبنا العديد من الأخطاء أمام ارسنال، اعتقد ان هذا هو سبب الخسارة".

وأضاف: " كنا الأفضل طوال الشوط الثاني وكنا نبحث عن هدف التقدم، لكنهم نجحوا في التسيل

أولاً، علينا أن نكون جميعاً في كامل تركيزنا وأن نتحلي باليقظة في تدخلاتنا علي المنافسين".

وأكمل: " أعتقد أن ركلة الجزاء التي احتسبت صحيحة، بيليرين كان يتجه بعيدا عن المرمى ولم يكن بوجبا في حاجة للذهاب نحوه وعرقلته، لم يلتحم معه بقوة ولكني أعتقد أنها ركلة جزاء صحيحة".