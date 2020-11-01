أرسنال يرشح محمد النني للحصول على لقب رجل مباراة مانشستر يونايتد

أشاد الحساب الرسمي لنادي أرسنال الإنجليزي بأداء المحترف المصري محمد النني، خلال مباراة مانشستر يونايتد، ضمن منافسات البريميرليج.
وفاز أرسنال على مانشستر يونايتد بهدف نظيف في الجولة السابعة من الدوري الانجليزي.
ورشح الحساب الرسمي لأرسنال، محمد النني للحصول على لقب رجل مباراة فريقه أمام مانشستر يونايتد، بعد أدائه في المباراة التي شارك فيها أساسياً حتى نهايتها، وقدم مردود فني مميز.
ونشر الحساب الرسمي لنادي آرسنال عبر موقع "تويتر"، المرشحين للحصول على لقب رجل مباراة اليوم من أجل تصويت الجماهير.
ورشح نادي أرسنال كل من محمد النني وتوماس بارتي وبيليرين وجابرييل للحصول على لقب مباراة مانشستر يونايتد.
ونال محمد النني إشادة كبيرة من جماهير أرسنال عقب المباراة.
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