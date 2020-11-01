سوسييداد يكتسح سلتا فيغو ويستعيد الصدارة من ريال مدريد 

واصل ريال سوسييداد تألقه واستعاد الصدارة من ريال مدريد حامل اللقب بتحقيقه فوزه الرابع توالياً، وجاء بنتيجة كبيرة على مضيفه سلتا فيغو 4-1 الأحد في المرحلة الثامنة من الدوري الإسباني لكرة القدم.



وبعد أن تصدر ريال مؤقتاً بفوزه السبت على هويسكا 4-1، استعاد سوسييداد المركز الأول برصيد 17 نقطة وبفارق نقطة عن النادي الملكي بعدما قدم أداءً هجومياً ملفتاً مرة أخرى، رافعاً عدد أهدافه إلى 18 في 8 مباريات و14 في آخر أربع مراحل منذ خسارته الوحيدة أمام فالنسيا (صفر-1) في 29 أيلول/سبتمبر.



وحسم النادي الباسكي اللقاء في شوطه الأول حين تقدم بهدفي الوافد الجديد دافيد سيلفا (24) وميكيل أويارسابال (34)، قبل أن يعزز النتيجة في بداية الشوط الثاني بفضل البرازيلي وليان جوزيه (54) الذي أضاف هدفا شخصيا ثانيا (81) بعد أن قلص سلتا فيغو الفارق من ركلة جزاء نفذها أياغو أسباس (77).



واستعاد سوسييداد بهذا الفوز الكبير الذي أبقى به سلتا فيغو قابعاً في المركز السابع عشر بست نقاط، معنوياته بعد الهزيمة التي تلقاها في منتصف الأسبوع على أرضه ضد نابولي الإيطالي صفر-1 في الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".



وبإمكان سوسييداد أن يحلم بالبقاء متربعا على الصدارة من خلال مواصلة الانتصارات، بانتظار أن يخوض ريال مدريد مباراته المؤجلة مع أتلتيك بلباو في منتصف كانون الأول/ديسمبر، وأن يلعب أتلتيكو مدريد الثالث (14 نقطة) مباراتيه المؤجلتين مع إشبيلية وليفانتي مطلع العام المقبل.



وفي مباراة أخرى أوقف ليفانتي مسلسل انتصارات غرناطة في الليجا، بعدما فرض عليه التعادل (1-1).



وعلى ملعبه (لوس كارمينيس)، تقدم غرناطة بعد 8 دقائق من صافرة البداية، بتوقيع المهاجم الفنزويلي داروين ماتشيس، لكن في الدقيقة 16، وقعت حالة طرد من نصيب لاعب وسط غرناطة، الفرنسي ماكسيم جونالونز، لتغير مجرى المباراة.



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واستغل ليفانتي النقص العددي في صفوف الفريق الأندلسي، ليدرك التعادل في الدقيقة 34، عن طريق البرتغالي روبن فيزو.



وبهذه النتيجة، اكتفى غرناطة بإضافة نقطة لرصيده، ليصبح لديه 14 نقطة في المركز الخامس مؤقتا، مع تبقي مباراة مؤجلة له أمام قادش.



في المقابل، لم ينجح ليفانتي في تحسين نتائجه المتواضعة، على مدار الجولات الأربع الأخيرة، التي لم يحقق فيها أي انتصار، حيث بات رصيده 5 نقاط في المركز الـ18، وله مباراة مؤجلة مع أتلتيكو مدريد.



إلى ذلك، استعاد ريال بيتيس نغمة الانتصارات، التي غابت عنه في المرحلتين الماضيتين بالدوري الإسباني، عقب فوزه الثمين (3-1) على ضيفه إلتشي.



وارتفع رصيد بيتيس إلى 12 نقطة، في المركز السابع مؤقتا، لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة، وتجمد رصيد إلتشي، الذي تلقى خسارته الثانية في البطولة هذا الموسم، عند عشر نقاط في المركز العاشر، وما زال يمتلك مباراتين مؤجلتين.



المصدر: وكالات