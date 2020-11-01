الامارات | أرسنال يحقق الفوز الأول في "أولد ترافورد" منذ 2006.. النني يواصل التألق

شكرا لقرائتكم خبر عن أرسنال يحقق الفوز الأول في "أولد ترافورد" منذ 2006.. النني يواصل التألق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتزع فريق أرسنال فوزا صعبا من مضيفه مانشستر يونايتد 1 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، والتي شهدت أيضا فوز نيوكاسل على إيفرتون 2 / 1، وساوثهامبتون على أستون فيلا 4 / 3.

ويعد فوز أرسنال هو الأول في الدوري الإنجليزي على ملعب "أولد ترافورد" الخاص بغريمه مانشستر يونايتد منذ 2006.

ويدين أرسنال بالفضل في هذا الفوز للاعبه بيير إيمريك أوباميانج الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 69 من ركلة جزاء، فيما شهدت المباراة تألق لاعب أرسنال، المصري محمد النني الذي واصل ظهوره المتميز في المباريات الأخيرة.

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ورفع أرسنال رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثامن وتوقف رصيد مانشستر يونايتد عند سبع نقاط في المركز الخامس عشر.

وهذا الفوز هو الرابع لأرسنال في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في ثلاث مباريات، فيما أصبحت هذه الخسارة هي الثالثة لمانشستر يونايتد، الذي لديه مباراة مؤجلة، مقابل الفوز في مباراتين والتعادل في مباراة.

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