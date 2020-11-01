شكرا لقرائتكم خبر عن نيس يصعق أنجيه بثلاثية نظيفة في الدوري الفرنسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز نيس على مضيفه أنجيه بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، في إطار الجولة التاسعة من الدوري الفرنسي لكرة القدم. وعلى ملعب (ريموند كوبا).

سجّل أهداف اللقاء كل من روني لوبيس (ق12) وبيير ليس ميلو (ق23) من ركلة جزاء والجزائري هشام بوداوي (ق77).

وبهذا الفوز، رفع نيس رصيده من النقاط إلى 17 في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد أنجيه عند 13 نقطة في المركز العاشر.