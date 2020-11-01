شكرا لقرائتكم خبر عن أرسنال يسقط اليونايتد بهدف نظيف بمشارك محمد النني والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق آرسنال فوزًا هامًا على مضيفه مانشستر يونايتد بنتيجة 1-0 في المباراة التي أقيمت اليوم الأحد ضمن الجولة السابعة من الدوري الانجليزي "بريميرليج" على ستاد أولد ترافورد.
ورفع آرسنال رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثامن بجدول الترتيب متساويًا مع تشيلسي الخامس، متأخرًا بأربعة نقاط عن ليفربول متصدر جدول الترتيب، بينما بقى مانشستر يونايتد في المركز الـ15 برصيد 7 نقاط.
وشارك متوسط الميدان المصري محمد النني طوال المباراة وقدم أداء جيد جدًا على المستوى الدفاعي ليواصل التألق مع أرسنال.
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