شكرا لقرائتكم خبر عن موناكو يكتسح بوردو في الدوري الفرنسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اكتسح فريق موناكو ضيفه بوردو برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما الأحد في إطار الأسبوع التاسع من الدوري الفرنسي "ليج آ". وعلى ملعب (لويس الثاني)، سجل رباعية موناكو كل من وسام بن يدر (ق28) من ركلة جزاء وجيلسون مارتنز (ق30) وكيفين فولاند هدفين (ق31 وق58).

وبهذا الفوز، رفع موناكو رصيده من النقاط إلى 14 في المركز السابع. وتجمد رصيد بوردو عند 12 نقطة في المركز 12.