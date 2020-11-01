شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح «ملِك ضربات الجزاء» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح فريق ليفربول أن يرتقى إلى صدارة الدورى الإنجليزى الممتاز، بصورة مؤقتة، عقب الفوز على وست هام بهدفين مقابل هدف، فى اللقاء الذى أُقيم أمس الأول على ملعب «الأنفيلد»، ضمن حسابات الجولة السابعة من «البريميرليج».

وصعد حامل اللقب فى النسخة الماضية إلى القمة، بعدما أصبح رصيده 16 نقطة، ليكون الفارق مع الغريم، إيفرتون، ثلاث نقاط، حيث يمتلك «التوفيز» مباراة خلال هذه الجولة من خلال مواجهة نيوكاسل، مع مثول الجريدة للطبع.

وشهدت المباراة تسجيل محمد صلاح هدفه السابع مع ليفربول خلال هذا الموسم، وفى المقابل أدرك النجم البرتغالى ديوجو جوتا هدف الفوز، ليمنح «الريدز» ثلاث نقاط جديدة فى بريميرليج.

وبحسب شبكة «أوبتا» للأرقام والإحصائيات، فإن «صلاح» لديه قدرة كبيرة على ترجمة ركلات الجزاء إلى أهداف، حيث سجل آخر 13 ركلة جزاء تولى تسديدها بقميص ليفربول، فى جميع البطولات.

وينجح «صلاح»، للمرة الثالثة خلال هذا الموسم، فى التسجيل من ركلة جزاء من أصل ثلاث مناسبات، حيث كانت البداية فى مباراة الجولة أمام ليدز يونايتد، فى لقاء حسمه «الريدز» لصالحه بالفوز بنتيجة «4- 3».

واستطاع الفرعون المصرى أن يسجل فى شباك ليدز يونايتد ووست هام بالدورى الإنجليزى ومباراة ميتلاييند بدورى أبطال أوروبا، كما يمتلك سجلًا مميزًا خلال مبارياته ضد وست هام، حيث زار شباك «المطارق» فى سبع مناسبات سابقة، من أصل سبع مباريات، كما صنع هدفين حاسمين.

ويمتلك «الفيرارى» سجلًا رائعًا أمام بورنموث وواتفورد برصيد 8 أهداف، ثم الثلاثى، توتنهام ووست هام وساوثهامبتون، برصيد سبعة أهداف.

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واستطاع «مو»، بعد مرور سبع جولات، أن ينجح فى تسجيل هدفه السابع فى الموسم الجديد، ليكون متساويًا مع هداف إيفرتون، كالفيرت ليوين، بالرصيد نفسه، وعلى بُعد هدف من النجم الكورى الجنوبى، هيونج سون، هداف توتنهام هوتسبير والدورى الإنجليزى، حتى الآن، برصيد 8 أهداف.

من جانبه، يعتقد دافيد مويس، المدير الفنى لفريق وست هام يونايتد، أن «صلاح» لا يستحق الحصول على ركلة جزاء فى لقاء الفريقين، قائلًا، فى تصريحات أبرزتها صحيفة «ديلى ميل» الإنجليزية: «لا أعتقد أن اللعبة تستحق ركلة جزاء، وأعتقد أن (صلاح) أسقط نفسه على الأرض مثل الغطس». وأضاف المدير الفنى لـ«المطارق»: «لقد توقف أرثر ماسواكو لأنه توقع أن يفعل الحَكَم شيئًا بسبب الطريقة التى سقط بها (صلاح)، لكن القرار ذهب فى صالح ليفربول».