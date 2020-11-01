شكرا لقرائتكم خبر عن نيوكاسل يهزم إيفرتون بثنائية في البريميرليج والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سقط إيفرتون في فخ الخسارة أمام مضيفه نيوكاسل (1/2)، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، ضن الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز. وسجل هدفي نيوكاسل، كالوم ويلسون، في الدقيقتين 56 من ركلة جزاء و85، فيما أحرز هدف إيفرتون، دومينيك كالفيرت ليوين، في الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.
وتوقف رصيد إيفرتون عند 13 نقطة، في المركز الثاني، بفارق 3 نقاط خلف ليفربول المتصدر، بينما رفع نيوكاسل رصيده إلى 11 نقطة، في المركز العاشر. وخسر التوفيز للمباراة الثانية على التوالي، بعد هزيمتهم في الجولة الماضية أمام ساوثهامبتون (2-0)
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