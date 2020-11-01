شكرا لقرائتكم خبر عن ليفركوزن يواصل سلسلة الانتصارات في البوندسليجا برباعية في فرايبورج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل باير ليفركوزن سلسلة نتائجه الجيدة في الدوري الألماني، بعدما حقق فوزه الثالث على التوالي، عقب فوزه الثمين والمستحق 4-2 على مضيفه فرايبورج اليوم الأحد، في المرحلة السادسىة للمسابقة.

وارتفع رصيد ليفركوزن إلى 12 نقطة في المركز الرابع، فيما توقف رصيد فرايبورج، الذي لم يحقق أي فوز للمباراة الخامسة على التوالي في البطولة، عند 6 نقاط في المركز الثالث عشر.

بادر فرايبورج بتسجيل هدف مبكر حمل توقيع لاعبه لوكاس هويلير في الدقيقة الثالثة، قبل أن يحصل سفين بيندر لاعب ليفركوزن على بطاقة حمراء لتعمده الخشونة مع هويلير، لكن سرعان ما تم إلغاؤها من جانب حكم المباراة، بعد لجوئه لتقنية حكم الفيديو المساعد. وتعادل لوكاس ألاريو لمصلحة ليفركوزن في الدقيقة 29، قبل أن يعود اللاعب ذاته ويحرز الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 42.

وعزز ناديم أميري تقدم ليفركوزن بإحرازه الهدف الثالث في الدقيقة 64، غير أن نيلز بيترسن قلص الفارق، بتسجيله الهدف الثاني لفرايبورج في الدقيقة 72. وسجل ليفركوزن هدفه الرابع عن طريق جوناثان تاه في الدقيقة 77.

يذكر أن فريقي ليفركوزن وفولفسبورج، الذي يواجه مضيفه هيرتا برلين في وقت لاحق اليوم بالمرحلة ذاتها، هما الوحيدان اللذان لم يتلقيا أي خسارة في المسابقة خلال الموسم الحالي حتى الآن.

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