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لاتسيو يحتل المركز العاشر في الكالتشيو بفوز مثير على تورينو

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محمد طلعت داود 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق لاتسيو فوزا مثيرا أمام مضيفه تورينو بنتيجة (3-4)، مساء اليوم الأحد، على ملعب أولمبيكو دي تورينو، ضمن مواجهات الأسبوع السادس من عمر . ووقع على أهداف الضيوف أندرياس بيريرا، وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، وفيليبي كايسيدو، وشيرو ايموبيلي من ضربة جزاء، في الدقائق (15 و49 و90 و90).

وجاءت أهداف أصحاب الأرض عبر جليسون بريمر، وأندريا بيلوتي من ضربة جزاء، وساسا لوكيتش، في الدقائق (20 و25 و87). وبهذا الفوز، ارتقى لاتسيو إلى المركز السابع بإجمالي 10 نقاط، بينما تجمد رصيد تورينو عند نقطة واحدة بالمركز قبل الأخير.

  • الوضع في مصر

  • اصابات

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    107,555

  • تعافي

    99,452

  • وفيات

    6,266

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