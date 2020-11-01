شكرا لقرائتكم خبر عن «رونالدو» بعد تسجيله هدفين: لم أصل إلى حالتي عقب التعافي من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب كريستيانو رونالدو نجم وهداف يوفنتوس، عن سعادته بالعودة للمشاركة مع فريقه في المباريات بعد غياب دام أكثر من 20 يومًا بسبب إصابته بفيروس كورونا. وتعافى الدون وشارك بمباراة يوفنتوس أمام سبيزيا، اليوم الأحد، بمنافسات الأسبوع السادس، وسجل هدفين في الفوز 4-1

وقال «رونالدو»، في تصريحات أبرزتها شبكة «سبورت ميدياست»: «غبت نحو 18 أو 19 يومًا ولم أستطع خلالها أن أفعل ما أحبه كثيرًا وهو لعب كرة القدم».

وأضاف: «رغم أنني لم أعانِ أية أعراض، وكنت دائمًا على ما يرام، لكن الآن أعود للملاعب حتى لو كان الأمر يستغرق مني بضعة أيام للوصول إلى حالتي الكاملة».