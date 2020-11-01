شكرا لقرائتكم خبر عن عبداللطيف الدوماني ضيف «نمبر وان» على «النهار» الليلة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحل عبداللطيف الدوماني، نجم الزمالك وغزل المحلة الأسبق، ضيفاً على برنامج «نمبر وان» عبر قناة النهار، مساء الأحد.
ويتحدث الدوماني عن مشوار الزمالك في دوري أبطال أفريقيا وخاصة بعدما فاز في ذهاب نصف النهائي على الرجاء المغربي بهدف نظيف لأشرف بن شرقي.
ويتطرق الدوماني للحديث عن لقاء العودة وأنسب طريقة يمكن للزمالك أن يخوض بها اللقاء حتى يتمكن من الصعود للدور النهائي لملاقاه النادي الأهلي.
ويتحدث أحد أبرز الهدافين في تاريخ الزمالك عن مسيرة الأبيض الناجحة خلال السنوات الماضية ونجاحه في حصد بطولتين خلال أسبوع واحد وهما السوبر الافريقي والمصري على حساب الترجي والأهلي.
برنامج «نمبر وان» تقديم الإعلامي عمر ربيع ياسين، ويذاع على قناة النهار في الحادية عشر مساء وحتى الواحدة بعد منتصف الليل، من السبت للأربعاء في كل أسبوع.
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