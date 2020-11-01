انشيلوتي بعد الخسارة: لم نقدم أداءً جيداً ونحن بحاجة إلى التركيز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 نوفمبر 2020

أشار مدرب نادي ​ايفرتون​ ​كارلو أنشيلوتي​ إلى أن أداء فريقه لم يكن جيداً خلال الخسارة 1-2 أمام ​نيوكاسل يونايتد​ ضمن منافسات الدوري الإنكليزي الممتاز.



وصرح أنشيلوتي عقب اللقاء: "لم يكن أداؤنا جيداً اليوم، كانت المباراة غير متوازنة، تقدم نيوكاسل وكنا بطيئين في رد الفعل، تغيرت المباراة بعد هدفهم الأول، لم نقدم أداءً جيداً".

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وأضاف: "ركلة جزاء نيوكاسل؟ كانت واضحة، لا شيء يُقال، كنا نعرف ما سيكون عليه هذا النوع من المباريات، لم تكن لدينا فرص، كنا بحاجة إلى الاستمرار وعدم منحهم هدية، كان رد فعلنا جيداً على تأخرنا بهدفين، لكن ذلك لم يكن كافياً".

وأردف: "حارسنا روبن أولسن قام بعمل جيد، يستحق اللعب، بيكفورد سيعود، لدينا حارسان جيدان بالفعل وهذا ما نحتاجه، روبن سيلعب مرة أخرى، لا أعرف متى، ولكن بيكفورد سيعود في مباراتنا المقبلة".

وختم أنشيلوتي: "نحتاج إلى استعادة بعض اللاعبين المصابين، لكننا بحاجة إلى التركيز، إنها لحظة نعاني فيها قليلاً بعد بداية جيدة".