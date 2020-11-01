يولي: لم يعد هناك صفات لوصف زلاتان إبراهميوفيتش

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 نوفمبر 2020

أثنى مدرب نادي ​ميلان​، ​ستيفانو بيولي​ على أداء نجمه السويدي ​زلاتان إبراهيموفيتش​، بعدما قاد فريقه للفوز على أودينيزي 2-1 ضمن منافسات الكالتسيو بتسجيله هدفاً وصناعة آخر.

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وصرح بيولي لقناة ميلان الرسمية: "من الجيد وجود لاعبين مستعدين لدخول المباراة بتضحية، ولديهم الجودة مثل اللاعبين الذين نمتلكهم، كنا نفقد القليل من الطاقة، لذلك أقحمنا عدداً من اللاعبين البدلاء في الشوط الثاني، أضافوا قوة كبيرة للفريق".

وأضاف: "لم يعد هناك صفات لوصف زلاتان إبراهميوفيتش، نحن مجموعة واحدة، لكنه دائماً يريد تحمل المسؤولية عن اللاعبين الشباب".

وختم بيولي: "زلاتان يقف مع المجموعة بطريقة ممتازة، عمل الفريق بالكامل عمل رائع، وهو يساندهم دائماً".