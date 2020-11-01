- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر يولي: لم يعد هناك صفات لوصف زلاتان إبراهميوفيتش والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 نوفمبر 2020
أثنى مدرب نادي ميلان، ستيفانو بيولي على أداء نجمه السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، بعدما قاد فريقه للفوز على أودينيزي 2-1 ضمن منافسات الكالتسيو بتسجيله هدفاً وصناعة آخر.
وصرح بيولي لقناة ميلان الرسمية: "من الجيد وجود لاعبين مستعدين لدخول المباراة بتضحية، ولديهم الجودة مثل اللاعبين الذين نمتلكهم، كنا نفقد القليل من الطاقة، لذلك أقحمنا عدداً من اللاعبين البدلاء في الشوط الثاني، أضافوا قوة كبيرة للفريق".
وأضاف: "لم يعد هناك صفات لوصف زلاتان إبراهميوفيتش، نحن مجموعة واحدة، لكنه دائماً يريد تحمل المسؤولية عن اللاعبين الشباب".
وختم بيولي: "زلاتان يقف مع المجموعة بطريقة ممتازة، عمل الفريق بالكامل عمل رائع، وهو يساندهم دائماً".
كانت هذه تفاصيل خبر يولي: لم يعد هناك صفات لوصف زلاتان إبراهميوفيتش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.