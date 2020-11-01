ايطاليانو: ارتكبت اكبر خطأ امام يوفنتوس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 نوفمبر 2020

أكد مدرب نادي ​سبيزيا​ ​فينتشنزو إيطاليانو​ أنه ارتكب أكبر خطأ بظنه أن فريقه يمكن أن يفوز على ​يوفنتوس​، وكانت هذه المواجهة قد انتهت بواقع 4 – 1.

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ونشرت شبكة سكاي سبورت تصريحات إيطاليانو التي اتت على الشكل التالي: "ربما ارتكبت أكبر خطأ".

وأضاف: "عندما رأيت اللاعبين يلعبون داخل نصف ملعب يوفنتوس، اعتقدت أنه كان بإمكاننا الحصول على المزيد، حتى سجلوا 2-1 مع رونالدو كانت المباراة متكافئة، حتى بعد أن أخذوا زمام المبادرة، قام بوفون بإنقاذ غير عادي لكرة شابوت".

واختتم: "نحن بحاجة إلى المضي قدمًا والإيمان بما نقوم به، لا يمكننا أن نفقد الحماس ونمضي قدما".