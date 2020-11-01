شكرا لقرائتكم اتحاد التنس يؤجل مناقشة خطة الموسم المقبل لمنتصف نوفمبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر اتحاد التنس برئاسة إسماعيل الشافعى تأجيل المناقشة لتحديد ملامح النشاط الرياضى للموسم الجديد وتحديد موعد انطلاقه وانتهائه، إلى اجتماع مجلس الإدرة في منتصف نوفمبر الحالي، حيث سيتم مناقشة أيضاً عدد من الملفات التى تخص لعبة التنس، وذلك بعد الاطلاع علي الخطة الفنية التي وضعها ضياء نجيب المدير الفني للاتحاد، قبل اعتمادها بشكل رسمي .

ونشر اتحاد التنس لائحة الاتحاد الجديدة فى الوقائع الرسمية بعد اعتمادها بشكل رسمى من اللجنة الأولمبية المصرية، حيث ضمت اللائحة العديد من البنود، والتى جاء أبرزها تشكيل مجلس الإدارة حيث عاد إلى شكله القديم، وشروط الانتخابات، حيث يحق للعضو المجلس أن يترشح فى دورات ولا يحق له الترشح إلا بعد مرور دورتين، تقسيم صوت أعضاء الجمعية العمومية إلى قسمين وفقاً للوزن التصويتى.