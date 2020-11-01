شكرا لقرائتكم الأهلى يعرض إعارة عربى بدر على وادي دجلة في صفقة "بيكهام" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مازالت المفاوضات مستمرة بين مسئولو النادى الأهلى ووادى دجلة، لأختيار الأخير لاعبان ضمن صفقة ضم الأحمر لأحمد رمضان بيكهام مدافع الغزلان خلال فترة الإنتقالات الحالية، حيث أنهى الطرفين الإتفاق بينهما على شراء الأهلى بيكهام مقابل 12 مليون جنيه وإعارة 2 لاعبين، إلا إنه لم يتم الاستقرار على أى أسم من هذان اللاعبان حتى الأن.

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وكشف مصدر مطلع بوادى دجلة، إن إدارة ناديه والجهاز الفنى طلبا إستعارة أى من ناصر ماهر أو محمد شريف أو صلاح محسن أو أكرم توفيق، إلا أن الأهلى رفض وتمسك بهم خاصة فى ظل رغبة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى فى الاعتماد عليهم فى الموسم الجديد، لاسيما وإنه تم إخبارهم بانتهاء إعارتهم وعودته لصفوف المارد الأحمر من جديد.

أضاف المصدر، أن الأهلى اقترح إمكانية إعارة العربى بدر لاعب وسط فريق الشباب والصاعد حديثًا للفريق الأول، مع لاعب أخر من فريق الشباب، وهو ما يتم دراسته حاليًا داخل النادى الدجلاوى لحسم الأمر.