الامارات | اتحاد جدة يفسخ تعاقده مع الإيفواري ويلفريد بوني

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجه مجلس إدارة نادي اتحاد جدة السعودي لكرة القدم، اليوم الأحد، الشكر للمهاجم الإيفواري ويلفريد بوني. وعبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر ،أصدر الاتحاد بيانا أكد من خلاله إنهاء العلاقة بين اللاعب والنادي بالتراضي. وكان بوني انضم لنادي الاتحاد خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية ولكنه لم يقدم المتوقع منه كلاعب صاحب خبرات عديدة في الملاعب الأوروبية. ويضم الاتحاد في قائمة اللاعبين الأجانب كلا من المصري أحمد حجازي والثلاثي البرازيلي برونو هنريكي ومارسيلو جروهي ورومارينيو ولاعب الرأس الأخضر جاري رودريجيز والصربي الكسندر بريجوفيتش. Advertisements ويحتل اتحاد جدة المركز السابع في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي للمحترفين) برصيد أربع نقاط. ويستعد لمواجهة التعاون يوم الجمعة المقبل في الجولة الرابعة من الدوري. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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