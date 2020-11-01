شكرا لقرائتكم خبر عن كتيبة ريال مدريد كاملة العدد أمام إنتر ميلان في معركة دوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد موقع «ديفينسا سينترال» الإسباني، اقتراب الثنائي مارتن أوديجارد وألفارو أودريزولا، لاعبي ريال مدريد، من العودة للمشاركة في المباريات بعد تعافيهما من الإصابة.
وشارك الثنائي في التدريبات الجماعية للفريق، اليوم الأحد، بعدما غادرا صالة الألعاب الرياضية لتعافيهما.
ووفقًا للتقرير الإسباني، فإن «أوديجارد» و«أودريزولا» خاضا التدريبات بشكل طبيعي رفقة المجموعة، وهناك مؤشرات على إمكانية مشاركتهما في مباراة الثلاثاء المقبل، ضد إنتر، على الرغم من عدم الحصول على الضوء الأخضر حتى الآن.
ويلتقي ريال مدريد نظيره إنتر ميلان، يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب ألفريدو دي سيتفانو، ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.
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