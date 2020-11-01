شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب أستون فيلا: تريزيجيه أضاع هاتريك أمام ساوثامبتون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال دين سميث المدير الفني لنادي أستون فيلا، إن النجم المصري محمود حسن تريزيجيه لاعب الفريق، أضاع فرصة تسجيل هاتريك لفريقه أمام ساوثامبتون.

وأضاف سميث في تصريحات عقب انتهاء المباراة: «حظي كل من مينجز وتريزيجيه وأولي واتكينز بفرص كبيرة قبل أن نسجل هدفان في الوقت المحتسب بدل الضائع لنقلص الفارق، وكان بإمكان تريزيجيه أن يسجل ثلاثية «هاتريك» بنفسه مع الفرص التي سنحت له في منطقة الدفاع في الشوط الثاني».

وخسر أستون فيلا مباراته أمام ساوثامبتون بنتيجة 4-3، صباح اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.