النني يقود تشكيل أرسنال في مواجهة مانشستر يونايتد

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يقود محمد النني، يقود تشكيل أرسنال الأساسي ضمن لمواجهة مانشستر يونايتد، ضمن مباريات الجولة السابعة للدوري الإنجليزي. المرمى: دافيد دي خيا. الدفاع: آرون وان بيساكا – فيكتور ليندلوف – هاري ماجواير - لوك شاو. الوسط: سكوت ماكتوميناي – فريد – بوجبا. الهجوم: برونو فيرنانديز – ماسون جرينوود – ماركوس راشفورد. أما تشكيل أرسنال: حراسة المرمى: بيرند لينو الدفاع: كيران تيرني - جابرييل - روب هولدينج. Advertisements الوسط: هيكتور بيليرين - باكايو ساكا - توماس بارتي - محمد النني. الهجوم: ألكسندر لاكازيت - ويليان - بيير أوباميانج. ويحتل أرسنال المركز الثالث عشر من ست مباريات برصيد 9 نقاط، بينما مانشستر يونايتد في المركز الخامس عشر برصيد 7 نقاط من 5 مباريات فقط. الوضع في مصر

اصابات 107,555

تعافي 99,452

وفيات 6,266

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