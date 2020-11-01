شكرا لقرائتكم خبر عن جمهورية شبين يتعاقد مع ظهير أيسر دكرنس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أنهى نادي جمهورية شبين في المنوفية إجراءت التعاقد مع اللاعب أحمد بكر الشهير ببيكا، ظهير أيسر دكرنس، الذي سبق له اللعب في أندية منتخب السويس والترسانة والدخان وأبوقير للأسمدة والزرقا قبل الانتقال لدكرنس.

ووقع اللاعب على عقود انضمامه لنادي جمهورية شبين لمدة موسمين في حضور الكابتن خميس دويدار، مستشار مجلس إدارة النادي لشئون كرة القدم، والكابتن أبوالعينين شحاتة، المدير الفني للفريق الأول، والكابتن محمد عبدالمنعم، المدير الإداري.