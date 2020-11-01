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منزل مدرب روما يتعرض للسرقة ولا وجود لأي بصمات

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 نوفمبر 2020

كشفت تقارير صحفية أن منزل مدرب نادي روما، ​باولو فونسيكا​ تعرض للسرقة الجمعة، خلال تواجد المدرب في تدريبات فريقه إستعداداً لمواجهة فيورنتينا الأحد.

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وأشارت التقارير إلى أن اللصوص سرقوا العديد من الساعات والمقتنيات الثمينة التي تقدر قيمتها بنحو مئة ألف يورو.

وأفادت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية، أن فونسيكا كان يتواجد في ​تريغوريا​ أثناء وقوع الحادث في الوقت الذي تواجدت فيه زوجته ونجله في وسط العاصمة من أجل التسوق.

من جهته لفت موقع "كالتشيو ميركاتو"، إلى أن خبراء الطب الشرعي لم يجدوا أي بصمات أو أدلة قد تكون خيطا للإيقاع بالجناة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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