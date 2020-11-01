باير ليفركوزن يدك شباك فرايبورغ برباعية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 نوفمبر 2020 إنتصر ​باير ليفركوزن​ على مضيفه ​فرايبورغ​ 4-2 في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأحد على ملعب شوارزوالد ستاديون ضمن فعاليات الجولة السادسة من ​الدوري الالماني​ لكرة القدم.

إفتتح لوكاس هويلير التسجيل مبكراً لأصحاب الأرض وتحديداً في الدقيقة الثالثة قبل أن يقلب لوكاس الاريو النتيجة لصالح فريقه بثنائية في الدقيقتين 29 و42 لينتهي الشوط الأول بتقدم ليفركوزن 2-1. وفي الشوط الثاني سجل ناديم أميري الهدف الثالث للضيوف (64) قبل أن يقلص نيلز بيترسون الفارق بهدفه في الدقيقة 72 ليعود جوناثان غلاو تاه ويدك شباك فرايبورغ للمرة الرابعة لينتهي اللقاء بتفوق ليفركوزن 4-2.

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