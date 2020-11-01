نيس يغلب انجيه وستاد ريمس يُسقط ستراسبورغ وتعادل ديجون ولوريان

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 نوفمبر 2020 تغلب نيس على مضيفه ​انجيه​ بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الاحد على ملعب ريموند كوبا ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وإفتتح روني لوبيز التسجيل للضيوف في الدقيقة 12 وأضاف زميله بيار لي ميلو الهدف الثاني في الدقيقة 23 من ركلة جزاء قبل أن يسجل هشام بوداوي الهدف الثالث (77). Advertisements وضمن فعاليات الجولة عينها تغلب ​ستاد ريمس​ على ضيفه ​ستراسبورغ​ 2-1 في المباراة التي جمعتهما على ملعب أوغيست دولون. سجل لستاد ريمس بينغورو كامارا (22 هدف عن طريق الخطأ) وووت فايس (26) فيما سجل لستراسبورغ لودوفيتش أغورك (30 من ركلة جزاء). وفي باقي المباريات فاز ميتز على ​نيم أولمبيك​ 1-0 وتعادل ​ديجون​ مع ​لوريان​ سلباً.

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