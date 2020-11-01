الدوري الانجليزي: ايفرتون يواصل تعثره ويسقط امام نيوكاسل

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 نوفمبر 2020
ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الانكليزي الممتاز، واصل فريق ايفرتون تعثره حيث تلقى خسارته الثانية على التوالي، وذلك خلال المباراة التي جمعته امام مضيفه نيوكاسل يونايتد، وانتهت هذه المواجهة بواقع 2 – 1.
انتهى الشوط الاول لهذا اللقاء بالتعادل السلبي بين الفريقين، ومع بداية الشوط الثاني تمكن فريق اصحاب الارض من فرض سيطرته على الكرة، حيث تحصل اللاعب كاليوم ويلسون على ركلة جزاء بعد خطأ ارتكبه عليه اللاعب اندريه غوميز، ليحرز الهدف الاول لفريق نيوكاسل في الدقيقة 55، لتشتعل اجواء هذه المواجهة بين الفريقين حيث كثف فريق اصحاب الارض هجماته ليستغل الهفوات الدفاعية لفريق الضيوف، ليحرز اللاعب ويلسون الهدف الثاني في الدقيقة 83 بطريقة رائعة، وفي الدقيقة الاولى من الوقت الاضافي تمكن اللاعب دومينيك كالفيرت ليوين من تقليص الفارق محرزاً الهدف الوحيد لايفرتون، ولتنتهي المباراة بواقع 2 – 1.
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