رونالدو يعود بقوة ويهدي يوفنتوس الانتصار ولاتسيو يفوز في الوقت القاتل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 نوفمبر 2020

ضمن فعاليات الجولة 6 من منافسات ​الدوري الايطالي​ "​الكالتشيو​"، قاد رونالدو العائد من الاصابة بفيروس ​كورونا​ فريق ​يوفنتوس​ لتحقيق الانتصار بنتيجة 4 - 1 امام ​فريق سبيزيا​ في اللقاء المثير الذي اقيم على ارض ملعب استاد دينو مانوتزي بوجود عدد محدد من الجماهير مع احترام التباعد الاجتماعي بحسب بروتوكول الصحة العالمية بسبب انتشار ​فيروس كورونا​.



وبالعودة الى اللقاء انتهى الشوط الاول بالتعادل الايجابي 1 - 1 بعد تقدم رجال المدرب بيرول في الدقيقة 16 عن طريق اللاعب الاسباني الفارو ​موراتا​ قبل أن يعادل اصحاب الارض في الدقيقة 32 عن طريق اللاعب توماسو بوبيجا.

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وفي الشوط الثاني، سرعان ما دخل ​كريستيانو رونالدو​ كبديلاً في الدقيقة 56 ولم يحتج الا الى 3 دقائق ليعود الى هوايته المفضلة وهي التسجيل، وبعد ذلك سجل زميله الفرنسي ادريان رابيو هدف السيدة العجوز الثالث في الدقيقة 68 قبل أن يضيف الدون هدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 77 من ضربة جزاء ليهدي فريقه الفوز بنتيجة 4 - 1 خارج الديار.

وفي مباراة ثانية، خطف فريق ​لاتسيو​ الذي يعاني من غياب العديد من لاعبيه بسبب فيروس كورونا الفوز في الوقت القاتل 4 - 3 امام فريق ​تورينو​ في اللقاء الذي اقيم على ارض ملعب أولمبيكو دي تورينو.

سجل اهداف تورينو كل من جليسون بريمر في الدقيقة 20 وأندريا بيلوتي ضربة جزاء في الدقيقة 25 واتى الثالث عن طريق اللاعب ساسا لوكيتش في الدقيقة 87، في حين سجل رباعية لاتسيو كل من أندرياس بيريرا في الدقيقة 15 وزميله سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش في الدقيقة 49 بينما سجل لاتسيو هدف التعادل الغالي في الدقيقة 90 عن طريق اللاعب فيليبي كايسيدو، قبل ان يخطف تشيرو ايموبيلي من ضربة جزاء هدف الانتصار الجنوني في الثواني القاتلة لينتهي اللقاء بفوز لاتسيو.