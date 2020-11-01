عبد الحفيظ: الواقعة بين كهربا وفضل أخذت أكبر من حجمها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 نوفمبر 2020

أشار مدير الكرة بالنادي ​الأهلي​، ​سيد عبد الحفيظ​، إلى أنه لم تصدر أي إساءة بحق عضو اللجنة الخماسية التي تدير الاتحاد المصري، ​محمد فضل​ من لاعب الفريق محمود كهربا.



ووقعت مشادة بين كهربا ومفضل وصلت للتشابك بالإيدي خلال تتويج الأهلي بقلب الدوري الممتاز.

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وصرح عبد الحفيظ للموقع الرسمي للنادي الأهلي "الواقعة بين كهربا وفضل أخذت أكبر من حجمها، ولا توجد أي نية للإساءة من جانب أي طرف للآخر، خاصة أن الأجواء احتفالية، وتكريم للأهلي ولاعبيه من جانب اتحاد الكرة".

وأضاف: "حرصت على مشاهدة فيديو الواقعة أكثر من مرة، واستمعت لكلام كهربا، واستمعت أيضاً للعديد من زملائه الذين كانوا قريبين منه، لم تصدر أي إساءة في حق الكابتن فضل، وغير مسموح بذلك أياً كانت المبررات، بل إن كهربا في كل حديثه معي أكد على تقديره واحترامه الكامل للكابتن فضل، والعلاقة الطيبة التي تربطه معه".

وختم عبد الحفيظ: " يبدو أن هناك سوء فهم شكلياً حدث بخصوص الواقعة، وهذا لا ينال من الرفض القاطع من جانب الأهلي لأي إساءة أو تجاوز في حق أي من عناصر المنظومة الكروية".