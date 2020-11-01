النجوم يضيف 4 لاعبين جدد

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وانضم جميع اللاعبين الجدد لتدريبات الفريق استعدادا لمواجهة العدالة ضمن الجولة الثالثة من الدوري.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أتمت إدارة نادي النجوم إجراءات التعاقد مع الظهير الأيسر سالم الحمدان قادما من القادسية بنظام الإعارة لمدة موسم واحد، كما تعاقدت إدارة النادي مع الثلاثي زكريا المقهوي، وعلي الجبارة، ونواف العريك، وذلك لتدعيم صفوف الفريق خلال منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى للمحترفين.وانضم جميع اللاعبين الجدد لتدريبات الفريق استعدادا لمواجهة العدالة ضمن الجولة الثالثة من الدوري.

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