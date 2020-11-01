اخبار الرياضه

بوني يودع الاتحاديين

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- بواسطة أيمن الوشواش - أكد المهاجم الإيفواري ويلفريد بوني توصله لصيغة اتفاق نهائية مع إدارة نادي الاتحاد قادته للتوقيع على خطاب المخالصة المالية النهائية، وذلك بعد أقل من عام على انضمامه للنادي.

وكتب اللاعب بحسابه الشخصي في تويتر «توصلت إلى اتفاق مع إدارة الاتحاد من أجل إنهاء التعاقد، أود أن أشكر النادي والجماهير على دعمهم لي، وعلى جميع الأوقات التي قضيناها سويا، أتمنى كل التوفيق للاتحاد في المستقبل».

يذكر أن بوني قدم إلى الاتحاد في فترة الانتقالات الشتوية العام الماضي، من نادي سوانزي الإنجليزي.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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