بوني يودع الاتحاديين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد المهاجم الإيفواري ويلفريد بوني توصله لصيغة اتفاق نهائية مع إدارة نادي الاتحاد قادته للتوقيع على خطاب المخالصة المالية النهائية، وذلك بعد أقل من عام على انضمامه للنادي.

وكتب اللاعب بحسابه الشخصي في تويتر «توصلت إلى اتفاق مع إدارة الاتحاد من أجل إنهاء التعاقد، أود أن أشكر النادي والجماهير على دعمهم لي، وعلى جميع الأوقات التي قضيناها سويا، أتمنى كل التوفيق للاتحاد في المستقبل».

يذكر أن بوني قدم إلى الاتحاد في فترة الانتقالات الشتوية العام الماضي، من نادي سوانزي الإنجليزي.