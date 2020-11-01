مدربو الدوري الإنجليزي يطالبون بقاعدة التبديلات الخمسة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حشد مدربو الدوري الإنجليزي دعوة لإعادة تقديم نظام الخمسة تبديلات لكل فريق في المباراة الواحدة، في ظل تفاقم أزمة الإصابات بين اللاعبين هذا الموسم.

وانضم مدرب ليفربول يورجن كلوب، ومدرب ماشستر سيتي جوسيب جوارديولا، ومدرب مانشستر يونايتد النرويجي أولي جونار، ومدرب تشيلسي فرانك لامبارد معا لمطالبة رابطة الدوري الإنجليزي بالسماح بمزيد من التبديلات، لأن الجدول المزدحم بالمباريات في أوروبا يستنزف فرقهم بسبب الإصابات.

وخلال المراحل الأخيرة من الموسم الماضي بعد استئناف فعاليات الموسم، سمحت رابطة الدوري الإنجليزي لمختلف فرق البطولة بزيادة عدد اللاعبين الجالسين على مقاعد البدلاء إلى 9 لاعبين في كل مباراة، كما سمحت لكل فريق بإمكانية إجراء كل فريق 5 تبديلات في المباراة الواحدة من أجل تخفيف حالة الإجهاد التي يعاني منها اللاعبون في ظل ضغط وتوالي المباريات.

وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن الفرق يمكنها الاستمرار في تطبيق هذه القاعدة في الموسم الحالي، ولكن فرق الدوري الإنجليزي أعلنت تصويتها ضد ذلك لأن الإجماع كان سيعطي الأندية المشاركة في المسابقات الأوروبية ميزة غير عادلة.

وقال جوارديولا «كل الدوريات في ألمانيا وإسبانيا وغيرها تسمح بخمسة تبديلات لحماية اللاعبين، وليس لحماية فريق واحد، أتمنى أن تعيد رابطة الدوري الإنجليزي التفكير في الأمر وأن تتبع ما يسير عليه باقي العالم، لأنه يتعين علينا أن نتعامل ونتأقلم مع الوضع الذي فرضه وباء كورونا».

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ويتفق كلوب مع جوارديولا على ضرورة العودة لتطبيق لائحة الخمسة تبديلات، كما انتقد رئيس الرابطة ريتشارد ماسترز ووصفه بأنه «يفتقد القيادة».

وقال لامبارد «الكرة سقطت بقوة» عندما تم رفض التصويت لصالح استمرار قاعدة الخمسة تبديلات.

كما طالب أولي جونار بمزيد من التعاطف تجاه صحة وسلامة اللاعبين الذهنية والبدنية.

وقال «لا أفهم ولا أستطيع أن أصدق أن التصويت كان ضد استمرار قاعدة التبديلات الخمسة، لأننا يجب أن نعتني باللاعبين».