فلادان يفتت سطوة الأهلي على خصومه

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدلا من أن يعمل على زيادة سطوة الأهلي على بعض الفرق، يعمل المدير الفني الحالي، الصربي فلادان ميلويفتش على تنازل الفريق عن ذلك، وأن يصبح صيدا سهلا أمام فرق كان يمثل لها عقدة.

بدأ عهد فلادان مع الأهلي بالجولة الـ21 من دوري العام الماضي، وتحديدا أمام الفيحاء، واستطاع تحقيق الفوز بهدف في هذه المباراة.

التعاون يفك أول عقدة

نجح التعاون في تحقيق أول فوز له على الأهلي منذ عام 2013 عندما فاز عليه 2-1، ليخوض التعاون بعد ذلك 12 مباراة لم يحقق خلالها أي فوز قبل أن يحقق ذلك في اللقاء الـ13 العام الماضي في الجولة الـ22.

الفيصلي ينتصر بعد غياب 10 أعوام

منذ فوزه على الأهلي عام 2010 ضمن الدوري لم يحقق الفيصلي أي فوز على الأهلي سوى في عهد فلادان، عندما كسبه الموسم الماضي بهدفين دون مقابل، وتقابل الفريقان منذ آخر فوز للفيصلي في 18 مباراة ليكسب الفيصلي المباراة رقم 19.

ضمك يفوز للمرة الأولى

تاريخيا لم يفز ضمك على الأهلي سوى في عهد فلادان عندما حقق ذلك العام الماضي 2-1، وكان الأهلي واجه ضمك 7 مرات في كل البطولات لم يخسر خلالها أي مواجهة.

أبها على طريقة ضمك

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سار أبها على طريق جاره ضمك وحقق فوزه الأول على الأهلي 2-1 الموسم الماضي، وكان أبها قد واجه الأهلي قبل ذلك 9 مرات لم يكسب أيا منها.

النصر يخرج الأهلي من بطولتين

على الأقل في التاريخ الحديث، لم ينجح النصر في إخراج الأهلي من بطولتين متتاليتين كما حدث هذا الموسم، حيث أقصاه من دوري أبطال آسيا بالفوز عليه 2-0 بدور الثمانية، كما أزاحه من دور الأربعة لكأس الملك بفوزه عليه 2-1.

الاتحاد يفك عقدة الـ8 سنوات

نجح الاتحاد في حل عقدة عمرها 8 سنوات استمرت منذ عام 2012 من خلال الفوز على الأهلي أمس الأول 2-0 في الجولة الثالثة لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث كان آخر فوز للاتحاد في الدوري خلال إياب موسم 2012.

حسنة فلادان الوحيدة

هناك حسنة وحيدة لفلادان وهي فك عقد الفوز على الهلال في الدوري من خلال الفوز عليه في الموسم الماضي 2-1، بعد أن فشل الأهلي خلال 3 مواسم في الفوز على الهلال، حيث كان آخر فوز للأهلي عام 2016، والذي حقق خلاله ثلاثية الدوري والكأس والسوبر.