شكرا لقرائتكم خبر الرائد يبعد أجانبه عن كورونا التعاونيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أجرى نادي الرائد إجراءات استباقية تفاديا لإصابة لاعبيه الأجانب وأجهزته الفنية والإدارية بفيروس كورونا، بعد أن داهم الفيروس عددا من لاعبي التعاون الذين يقطن بعضهم بنفس المجمع السكني الذي اختاره الرائد للاعبيه الأجانب. وعملت إدارة نادي الرائد على تغيير سكن لاعبيها الأجانب مؤقتا؛ تفاديا لنقل عدوى الفيروس. وكان فيروس كورونا ضرب المدير الفني لفريق التعاون الفرنسي باتريس كارتيرون وبعض لاعبي الفريق كإبراهيم الزبيدي والكايروني تاوامبا ومحمد أبو سبعان ومساعد المدرب عبدالله عسيري، مما أحدث حالة إرباك لدى الفريق في تحضيراته لمواجهة الاتحاد في جدة ضمن الجولة الرابعة لدوري الأمير وكان فيروس كورونا ضرب المدير الفني لفريق التعاون الفرنسي باتريس كارتيرون وبعض لاعبي الفريق كإبراهيم الزبيدي والكايروني تاوامبا ومحمد أبو سبعان ومساعد المدرب عبدالله عسيري، مما أحدث حالة إرباك لدى الفريق في تحضيراته لمواجهة الاتحاد في جدة ضمن الجولة الرابعة لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الرائد يبعد أجانبه عن كورونا التعاونيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.