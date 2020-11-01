بعد إدمانه المشي جوار الحائط موسمين كاملين هل يستعيد الاتحاد شراسته؟

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعدى فوز الاتحاد على نده التقليدي الأهلي أمس الأول 2-0 في المباراة التي جرت على ملعب مدينة الملك عبدلله الرياضية في إطار الأسبوع الثالث لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين حاجز النقاط الثلاث، وتحسين المراكز، إلى انتصار ينتظر أن يكون بداية لعودة الفريق إلى سابق عهده، بعد أن استمر موسمين كاملين (بجوار الحائط)، مهددا بالهبوط إلى دوري الدرجة الأولى. وخرج الاتحاد بعدد من المكاسب، فيما زادت خسائر الأهلي. وتذوق الاتحاد طعم الفوز على الأهلي بعد غياب 8 سنوات، وتحديدا في الديربي الذي جمع الفريقين عام 2012 في الدور الثاني للدوري، والذي أنهاه الاتحاد بهدف نايف هزازي. وتذوق الاتحاد طعم الفوز على الأهلي بعد غياب 8 سنوات، وتحديدا في الديربي الذي جمع الفريقين عام 2012 في الدور الثاني للدوري، والذي أنهاه الاتحاد بهدف نايف هزازي. مكاسب الاتحاد نجح في تحقيق الفوز الأول بالدوري بعد خسارته في الجولة الأولى أمام الاتفاق 0-2 وتعادله في الثانية مع الفتح 2-2

عودة مختلفة للاعب الوسط المتقدم غاري رودريقيز الذي صنع هدفا في المباراة وأحرز الثاني

نجاح المدافع المصري أحمد حجازي في تقديم مستوى مميز ومشرف في ظهوره الأول، حيث استحوذ على نجومية اللقاء

كسر عقدة عدم الانتصار على الغريم التقليدي طوال 8 سنوات

خرج بـ«كلين شيت» للمرة الأولى منذ وقت طويل

عودة الاتحاديين للالتفاف حول ناديهم مجددا خسائر الأهلي فرط في الانفراد بصدارة ترتيب الدوري بعد تعثر الاتفاق بالخسارة أمام أبها

كسر السلسلة الطويلة لتفوقه في الديربي والتي دامت 8 سنوات

للمرة الأولى، استقبلت شباكه هدفين هذا الموسم

تذوق طعم الخسارة الأولى بعد الفوز في الجولتين الأولى والثانية على الباطن والوحدة بنتيجة واحدة (1-0)

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ظهور باهت للمحترف الروماني متريتا، حيث لم يستطع تقديم الإضافة المأمولة منه

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