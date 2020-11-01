الحربي يخطف كأس الأولمبية للفروسية

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وتسلم الحربي كأس البطولة من نائب رئيس اللجنة الأولمبية الأمير فهد بن جلوي بحضور رئيس اتحاد الفروسية الأمير عبدالله بن فهد، بعد أن أنهى الشوط الختامي بزمن 74:78 ثانية ودون أخطاء.ونال الفارس سعد العجمي المركز الثاني بزمن 76:17 ثانية ودون أخطاء، بينما حقق الفارس عبدالله الشربتلي المركز الثالث بأربعة أخطاء وبزمن 72.21 ثانية.
وهنأ الأمير فهد بن جلوي اتحاد الفروسية على نجاح البطولة، مؤكدا أن إقامة مثل هذه البطولات سيسهم في رفع كفاءة رياضة الفروسية، لا سيما أن المملكة مقبلة على استضافة كأس العالم للفروسية في 2024.
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