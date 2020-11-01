شكرا لقرائتكم أمير توفيق يكشف عن بند استعادة الأهلي لـ عمار حمدي وكريم يحيى بعد أول موسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف أمير توفيق، مدير التعاقدات بالاهلي أن ناديه من حقه إستعادة الثنائي عمار حمدي وكريم يحيي من نادي الاتحاد السكندري بعد الموسم الأول من عقد الإعارة الذي يستمر موسمين ، وأعلن أمير توفيق انتقال عمار حمدي ‏إلى الاتحاد السكندري لمدة عامين على سبيل الإعارة، ويحق للأهلي استعادته بعد ‏السنة الأولى ، كما أعلن مدير التعاقدات بيع كريم يحيى، لاعب الفريق، إلى ‏الاتحاد السكندري بشكل نهائي، مع أحقية الأهلي في استعادته بعد السنة الأولى.‏

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من ناحية أخرى ،يتجه منتصر النبراوي رئيس مجلس إدارة شركة بريزنتيشن وزكي عبد الحميد نائب رئيس الشركة، بالشكر إلى مجلس إدارة النادي الأهلي بعد التتويج بلقب الدوري، إلي جانب انتهاء الموسم الكروي الصعب والشاق رغم الصعوبات التي واجهت الجميع بداية من الأندية واتحاد الكرة مرورًا بالشركة الراعية، وتكاتف الجميع على الخروج من هذه الأزمات وإنهاء مسابقة الدوري ومن قبلها السوبر المصري علي غرار الدوريات الكبيرة.

ووجه منتصر النبراوي الشكر إلى الأستاذ تامر مرسي رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لتذليل الصعوبات التي واجهت الشركة وأيضًا وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي ومجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني ومجالس إدارات الأندية المحترمة والجهات الأمنية التي وافقت على استئناف النشاط بعد توقف استمر لأكثر من 5 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا على مستوى العالم، وتتمني شركة بريزنتيشن المزيد من التوفيق للجميع والتجهيز للموسم الجديد حتي يخرج بشكل أفضل