شكرا لقرائتكم رباعي حراسة المرمى يشاركون بقوة في تدريبات الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أدى حراس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محمود عبدالرحيم "جنش" ومحمد أبوجبل ومحمد عواد ومحمد صبحي ، فقرة فنية خاصة على هامش المران المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة وذلك تحت إشراف عمرو عبدالسلام مدرب الحراس.

وجاءت الفقرة في كيفية التعامل مع الكرات المرتفعة القادمة من الأطراف، من خارج منطقة الجزاء، بجانب تدريبات أخرى.

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وتلقى الرباعي إشادة قوية من عبدالسلام، على القوة والتركيز التي ظهروا بها في التدريبات اليوم.

ويستعد الفريق لمواجهة نظيره الرجاء المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والمقرر لها الأربعاء القادم.