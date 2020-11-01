شكرا لقرائتكم بكرى سليم: مهلة أخيرة 5 أيام لشركة المقاصة قبل فسخ التعاقد مع النادى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال اللواء بكرى سليم المدير التنفيذى لنادى مصر المقاصة، عملت مستار رياضى لفريق إنبي فى البداية أثناء تولى طه بصري وصعدنا إلى الدورى الممتاز ثم حدثنى سامح فهمي لتولى قيادة بتروجت وقالى بتروجت لسة مصعدش

وأضاف فى تصريحات لبرنماج أخبارنا على قناة الزمالك ، قابلت اللواء محمد عبد السلام فى شركة مصر للمقاصة وطلبت منه تكوين فريق فى القسم الثاني ونستثمر فيه عن طريق الاندماج فى فريق موجود بالفعل وهو نادى الهويدي وتم الاندماج لمدة 12 سنة بدون أى مشكلات.

وأكد بكري فى تصريحاته تجربة مصر المقاصة بدأت بشكل احترافى وعملى ، مضيفا ممنوع بيع نادى مصر المقاصة وهى شركة أهلية لا يمكن بيعها ، ولكن الجمعية العمومية لها الحق فى فتح مزاد حيث قمنا بعمل الاجراءات القانوينة لفسخ عقد الرعاية مع شركة مصر المقاصة ولكن اللواء محمد عبد السلام طلب مهلة 5 أيام لتقوم الشركة بتسديد كل الديدوان فى العقود بين النادى والشركة وحال السداد سيتم تغير الموقف، كما سيتم فتح مزايدة علنية حال فسخ التعاقد .

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وواصل اللواء بكرى سليم حديثه قائلا كتبت إقرار على نفسي من أجل المشاركة مع زملائى فى حرب أكتوبر المجيدة بعد قرار الرئيس السادات بمنع مشاركة الرياضيين العسكريين فى الحرب لعدم جاهزيتهم مضيفا ، الرئيس السادات كرمنى كأفضل رياضى عسكري وأناشد الرئيس السيسي بعودة عيد الرياضة للرياضيين لتكريم النماذج الرياضية فى مصر وكنت ضمن سلاح الاشارة وهو نفس سلاح الرئيس الراحل وهو ما علق عليه أثناء التكريم وقلت له شرف كبير أكون نفس سلاحك يا ريس.

وتابع أنتمى إلى مركز فاقوس فى الشرقية وكان والدى تاجر قطن كبير وأنتمى لعائلة كبيرة لعبت فى كرة السلة لنادى الزمالك لسنوات عديدة ودربت فريق الزمالك وشقيقيى طارق سليم يدرب الفريق الان وأشكر إدارة الزمالك لوضع ثقتهم فى شقيقي لتدريب الأبيض .

وأتم دربت نادى السد القطري لكة السلة وحققت معه 19 بطولة فى رقم قياسي